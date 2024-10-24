Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють грецький Панатінаїкос та лондонський Челсі.

Грецький Панатінаїкос та лондонський Челсі зіграють на стадіоні Спірос Луїс у Афінах у рамках другого туру Ліги конференцій УЄФА.

Дієго Алонсо, у порівнянні з нічиєю проти боснійського Бораца (1:1), залучив до стартового складу Єдвая в центрі оборони, тоді як Манчіні та Унахі зіграють під нападником Єремеєффим.

Енцо Мареска, на тлі поразки від Ліверпуля (1:2), використав із перших хвилин Йоргенсена в рамці воріт, тоді як Ренату, Бадьяшиль, Дісасі та Кукурелья складатимуть лінію оборони, Енцо, Дьюзбері-Голл та Феліш розташуються в центрі поля, а Нету, Нкунку та Михайло Мудрик долучаться до ланки атаки.

Панатінаїкос: Дронговські — Коцірас, Схенкенвелд, Єдвай, Младенович — Гнезда-Черін, Максимович — Манчіні, Унахі, Пельїстрі — Єремеєфф.

Запасні: Лодигін, Ліле, Ваяннідіс, Шпорар, Тете, Бакасетас, Інгасон, Фікай, Брегу, Джуричич, Арао, Дабізас.



Челсі: Йоргенсен — Ренату, Бадьяшиль, Дісасі, Кукурелья — Дьюзбері-Голл, Енцо, Феліш — Нету, Нкунку, Мудрик.