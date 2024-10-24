Завершилися поєдинки в слоті 22:00.
Бетіс - Копенгаген, Getty Images
24 жовтня 2024, 23:59
У рамках другого туру основного етапу Ліги конференцій відбулися низка поєдинків у слоті 22:00.
Реал Бетіс — Копенгаген 1:1
Голи: 1:0 — 8 Еззальзулі, 1:1 — 77, пенальті Дікс.
Олімпія Любляна — ЛАСК 2:0
Голи: 1:0 — 14 Алекс Бланко, 2:0 — 80 Педро Лукас.
Бачка Топола — Легія 0:3
Голи: 0:1 — 11 Капустка, 0:2 — 47 Лукіньяс, 0:3 — 62 Ходина.
Пафос — Гайнденгайм 0:1
Гол: 0:1 — 25 Майнка.
ГІК - динамо мінськ 1:0
Гол: 1:0 — 46 Меллер.
Нью-Сейнтс — Астана 2:0
Голи: 1:0 — 40 Холден, 2:0 — 78, пенальті Макманус.
Млада Болеслав — Лугано 0:1
Гол: 0:1 — 38 Штеффен.