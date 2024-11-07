Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють лондонський Челсі та вірменський Ноах.

Лондонський Челсі та вірменський Ноах зіграють у третьому турі Ліги конференцій УЄФА на Стемфорд Бридж.

Енцо Мареска, у порівнянні з перемогою над грецьким Панатінаїкосом (4:1), залучив до стартового складу Дісасі та Адарабіойо в обороні, тоді як Джорд зіграє на правому фланзі півзахисту, а Гую очолить напад. Михайло Мудрик з'явиться на лівому фланзі атаки.

Руї Мота, на тлі поразки від віденського Рапіду (0:1), використав із перших хвилин Мільковича та Амбарцумяна на флангах оборони, тоді як Манвелян гратиме в центрі поля, а Чінарі та Феррейра розташуються на флангах атаки.

Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Бадьяшиль, Адарабіойо, Ренату — Енцо — Джордж, Нкунку, Феліш, Мудрик — Гую.

Запасні: Санчес, Меррік, Кукурелья, Мадуеке, Чуквуемека, Дьюзбері-Голл, Гюсто, Казадеї, Рак-Сакай.



Ноах: Чанчаревич — Мількович, Сілва, Мурадян, Амбарцумян — Етекі, Манвелян, Сангаре — Чінарі, Грегоріу, Феррейра.

Запасні: площадний, Торарінссон, Аяс, Дашян, Мендоса, Аванесян, Сантос, Петросян, Улад, Пінсон.



Гра Челсі — Ноах почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.