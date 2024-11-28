До вашої уваги результати перших матчів, які пройшли у рамках третього туру ЛК.
Завершилися перші матчі четвертого туру основного раунду Ліги конференцій, переважна більшість яких відбулася у часовому слоті 19:45.
До вашої уваги їхні результати.
Астана - Гімарайнш 1:1
Голи: Калайца, 40 — Рамірес, 89
Борац Баня-Лука - ЛАСК 2:1
Голи: Деспотович, 82, Скоруп, 89 - Беріша, 51
Динамо М. - Копенгаген 1:2
Голи: Адеола, 13 - Ельюнуссі, 6, Дікс, 55
Молде — АПОЕЛ 0:1
Гол: Лайфіс, 41
Ноа - Вікінгур Рейк'явік 0:0
Нью-Сейнтс - Юргорден 0:1
Гол: Гюліксен, 41
Панатінаїкос - ГІК 1:0
Гол: Тойвіо Й. (Автогол), 33
Санкт-Галлен - Бачка-Топола
Голи: Сіссе, 31, Конецкі, 65 - Пантовіч, 40, 53
Серкль Брюгге - Хартс 2:0
Голи: Ефекеле, 40, Магні, 90
Цельє - Ягеллонія 3:3
Голи: Зец, 7, Ньєто, 54, Дьєгес А. (Автогол), 80 - Пулулу, 34, Імас, 71, Хансен, 78