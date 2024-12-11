Ліга конференцій

Український вінгер ризикує не зіграти у наступному матчі Ліги конференцій.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій на лондонський Челсі чекає виїзний матч проти Астани у Казахстані.

Напередодні вильоту до Казахстану підопічні Енцо Марески провели тренування на своїй базі у Кобгемі, і, як повідомляє журналіст Нізаар Кінселла, в цій тренувальній сесії не брав участі вінгер збірної України Михайло Мудрик.

Нагадаємо, що 23-річний українець, який у цій Лізі конференцій забив 3 голи ти віддав 3 асисти у чотирьох матчах, раніше залишався поза заявкою у двох останніх поєдинках АПЛ проти Саутгемптона і Тоттенгема через хворобу.

Нагадаємо, матч Астана — Челсі відбудеться у четвер, 12 грудня, о 17:30 за київським часом.