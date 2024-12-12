Матч Ліги конференцій відбуватиметься без одного з її найкращих бомбардирів.
Михайло Мудрик, Getty Images
12 грудня 2024, 12:20
Лондонський Челсі проведе гостьовий матч п’ятого туру Ліги конференцій УЄФА проти казахстанської Астани в Алмати.
Напередодні відльоту делегації "синіх" стало відомо, що український нападник Михайло Мудрик пропустив заключне тренування через хворобу.
У підсумку тренерський штаб Енцо Марески залишив гравця збірної України в Лондоні, не включивши до заявки на гру.
Нагадаємо, що Мудрик має шість гольових дій у поточному розіграші Ліги конференцій — 3 голи та 3 гольові передачі.
Матч Астана — Челсі відбудеться 12 грудня, о 17:30.