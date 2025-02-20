Завершилися поєдинки матчів-відповідей третього за значимістю єврокубкового турніру.
Бетіс - Гент, Getty Images
20 лютого 2025, 21:54
У рамках 1/16 Ліги Конференцій відбулися чотири матчі: Бетіс пройшов Гент, хоч і програв домашню гру, Пафос пройшов Омонію, а Борац пройшов Олімпію Любляну.
Результат протистояння Гайденгайм — Копенгаген стане відомий пізніше, команди грають екстратайми.
Бетіс – Гент 0:1 (перший матч — 3:1)
Гол: А. Браун 87.
Бетіс: Вьєтес – Сабалі, Льоренте, Натан, Перро – Авіла, Альтіміра, Флорес, Еззальзулі – Вітор Роке, Антоні.
Гент: Роф – Де Меєр, Ватанабе, Торунаріга – Сонко, Іто, Лопес, А. Браун – Делорж-Кніпер – Гуре, Сурдез.
Вилучення: Вітор Роке 82 (пряма червона).
Пафос - Омонія 2:1 (перший матч — 1:1)
Голи: Бруну, 28, Сілва, 65 — Йоветич, 60.
Олімпія Любляна — Борац 0:0 (перший матч — 0:1)