Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Ліги Конференцій, що відбувся 6 березня 2025 року.
Копенгаген - Челсі, Getty Images
06 березня 2025, 22:49
Челсі не без проблем обіграв Копенгаген у першому матчі 1/8 Ліги Конференцій.
Непереконлива перемога лондонської команди.
Огляд матчу:
Копенгаген – Челсі 1:2
Голи: Габріел (80) — Джеймс (47), Фернандес (66)
Копенгаген: Рамай — Дікс (Гарананга, 79), Габріел, Хацидіакос, Мелінг (Лопес, 70) — Гочолейшвілі, Клем, Фрогольдт, Ашурі (Роберт, 65) — Клаессон (Маттссон, 66) — Шайха.
Челсі: Санчес — Чалоба, Бадіашиль (Колвілл, 46), Адарабіойо, Гюсто (Кукурелья, 25) — Джеймс, Кайседо (Фернандес, 46) — Джордж, Палмер (Санчо, 72), Дьюсбері-Голл — Меука (Нкунку, 46).
Попередження: Дікс (77), Шайха (87), Лопес (90), Хацидіакос (90) — Джеймс (87).