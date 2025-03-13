Ліга конференцій
13 березня 2025, 23:57
Челсі вдруге обіграв Копенгаген у 1/8 фіналу Ліги конференцій
Команда Енцо Марески крокує в напрямку фіналу європейського турніру.
Челсі — Копенгаген, Getty Images
13 березня 2025, 23:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Копенгаген 1:0 (перший матч — 2:1)
Гол: Дьюзбері-Голл, 55
Челсі: Йоргенсен — Чалоба, Адарабіойо, Бадьяшиль, Ачімпонг (Кукурелья, 46) — Кайседо (Джеймс, 78), Фернандес (Палмер, 46) — Джордж, Дьюзбері-Голл, Санчо (Нкунку, 65) — Нету (Антві, 90).
Копенгаген: Рамай — Уескас, Перейра, Дікс, Хацидіакос, Мелінг — Ельюнуссі (Ларссон, 59), Клем (Фальк, 76), Фрогольдт (Маттссон, 82), Ашурі (Роберт, 76) — Классон (Шейху, 59).
Попередження: Кукурелья, Адарабіойо