Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф наймолодшого клубного турніру УЄФА.

Сьогодні, 10 квітня, пройдуть перші матчі 1/4 фіналу третього за значимістю єврокубку – Ліги конференцій у сезоні-2024/25.

ЛЕГІЯ — ЧЕЛСІ

Четвер, 10 квітня, 19:45. Стадіон Війська Польського, Варшава. Головний арбітр - Сердар Гезюбююк (Нідерланди). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

З моменту кваліфікації на турнір Челсі став явним фаворитом і підтвердив цей статус домінуючою грою протягом усього основного етапу, посівши перше місце в лізі зі 100% показником, після чого виграв обидва матчі 1/8 фіналу проти Копенгагена.

Тепер команда Енцо Марески має найкращі шанси вийти у фінал, оскільки "сині" знають, що їм вдасться уникнути зустрічей із суперниками з п'яти провідних ліг, якщо вони пройдуть далі. На переможців цього протистояння чекають Юргорден або Рапід, і саме тому Челсі впевнено лідирує серед фаворитів. Таким чином, Челсі може стати першим клубом, який виграє всі три діючі клубні турніри УЄФА.

Проте команда Марески виглядає не так переконливо останніми тижнями: в останніх п'яти матчах "сині" здобули три мінімальні перемоги, один раз програли і зіграли внічию з Брентфордом (0:0) на минулих вихідних, показавши досить слабку гру в атаці.

Челсі все ще прагне здобути першу виїзну перемогу в чемпіонаті 2025 року, оскільки єдиний успіх на виїзді в останніх десяти матчах було здобуто проти Копенгагена в єврокубку.

Однак Легія не буде слабким опонентом, оскільки підопічні Гонсалу Фейо програли лише один раз з середини вересня, але це сталося у єврокубку проти Лугано. Легія виграла свої перші чотири матчі на основному етапі турніру, приєднавшись до Челсі на вершині, але потім програла два останні, насилу потрапивши у вісімку найсильніших, що дозволило їй пропустити перший раунд плей-оф.

Початок 2025 року також видався неоднозначним, але після перемоги над Ягеллонією в кубку клуб зі столиці обіграв Мольде у додатковому часі, забезпечивши собі місце у чвертьфіналі єврокубку. Після перемоги над Рухом (5:0) та виходу у фінал Кубка Польщі, вони також виграли у Гурніка (2:1), що зміцнило їхнє прагнення до кваліфікації до єврокубків для наступного сезону.

Челсі слід побоюватися якісних атак з боку Легії, оскільки, незважаючи на п'яте місце у чемпіонаті, вони є найкращими бомбардирами Екстракляси з 50 голами.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Легія: Тобіаш — Вінагре, Капуаді, Панков, Вшолек — Капустка, Аугустиняк, Елітім — Морішита, Лукіньяс, Ходина.

Челсі: Йоргенсен — Гюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Енцо, Джеймс — Нето, Палмер, Джексон.

Не зіграють: Циолковські, Єнджейчик, Гуаль (?), Капустка (?) — Фофана, Лавія.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:1

РЕАЛ БЕТІС — ЯГЕЛЛОНІЯ

Четвер, 10 квітня, 22:00. Естадіо Беніто Вільямарін, Севілья. Головний арбітр — Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Реал Бетіс вперше із сезону-1997/98 візьме участь у чвертьфіналі єврокубків, а Ягеллонія переживає історичний шлях, вперше з'явившись у плей-оф.

Бетіс продовжує мріяти про завоювання свого першого європейського трофея, пройшовши два раунди плей-оф після лише 15 місця на основному етапі турніру. У плей-оф "бетікос" пройшли Гент, а потім Віторію Гімарайнш, незважаючи на нічию в домашньому матчі. Бетіс здобув перемогу (4:0) у матчі-відповіді і забезпечив собі місце в чвертьфіналі єврокубку вперше з того часу, як програв Челсі в 1/8 фіналу Кубка володарів кубків у сезоні-1997/98.

Команда Мануеля Пеллегріні підійде до матчу у гарному настрої, маючи на своєму рахунку вісім матчів без поразок у всіх турнірах та сім матчів без поразок у Ла Лізі. Фактично вони здобули шість перемог поспіль у чемпіонаті, перш ніж у суботу їм вдалося утримати Барселону (1:1), внаслідок чого Бетіс опинився на шостому місці.

Оскільки Бетіс переключає свою увагу на Лігу конференцій, він може черпати натхнення з того факту, що зазнав поразки у першому матчі лише у трьох з останніх 17 двоматчевих протистоянь у єврокубках.

Ягеллонія, можна сказати, вже увійшла в історію: польська команда вперше вийшла до плей-оф, посівши дев'яте місце у лізі і не потрапила до вісімки найсильніших через різницю м'ячів. Вона легко впоралася з першим раундом плей-оф проти Бачки-Тополи, після чого розібралася із Серкль Брюгге за рахунок впевненої домашньої перемоги (3:0).

Після поїздки до Бельгії Ягеллонія здобула дві перемоги в чотирьох своїх наступних офіційних матчах, включаючи перемогу над Віслою (1:0), що дозволило їй виграти Суперкубок Польщі лише вдруге в історії клубу.

Ягеллонія зазнала поразки у двох із трьох останніх виїзних матчів у єврокубку, хоча вона жодного разу не програвала у першому виїзному матчі зі своїх попередніх п'яти двоматчевих протистоянь.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Бетіс: Вієйтес — Р. Родрігес, Льоренте, Бартра, Сабалі — Кардосо, Форнальс — Х. Родрігес, Іско, Антоні — Бакамбу.

Ягеллонія: Абрамович — Моутінью, Ебосс, Скшипчак, Войтушек — Імас, Романчук, Флах — Пулулу, Вільяр, Чурлінов.

Не зіграють: Еззалзулі (?), Рока (?) — Дієгес, Сачек (?).

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

ЦЕЛЄ — ФІОРЕНТИНА

Четвер, 10 квітня, 22:00. Здежеле, Целє. Головний арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Фіорентина, яка займала другі місця в турнірі протягом останніх двох років, має намір в цьому сезоні зробити ще один крок вперед, проте Целє також розраховує на півфінал з Бетісом або Ягеллонією.

Фіорентина, яка двічі програла у фіналі цього турніру, який був відкритий лише три сезони тому, відчуває одночасно і любов, і ненависть, тому вона сподівається на більш щасливий підсумок цієї кампанії.

Тосканський клуб благополучно пройшов основний етап, перш ніж "фіалкам" довелося пройти важке випробування до 1/8 фіналу турніру, де вдалося подолати Панатінаїкос, який виграв перший матч.

Фіорентина, можливо, і виграла всі чотири домашні матчі з початку турніру, але на виїзді в неї поки що лише одна перемога з чотирьох — це відображає схожу картину в Серії А. Тим не менш, "фіалки", як і раніше, претендують на місце в четвірці найкращих, оговтавшись від серії невдалих результатів.

По обидва боки від міжнародної перерви минулого місяця підопічні Раффаеле Палладіно здобули перемогу над одним зі своїх прямих суперників: розгромили Ювентус (3:0), а потім перемогли Аталанту (1:0) та зіграли внічию з ще одним міцним горішком — Міланом на Сан-Сіро (2:2).

Целє також перебуває у гарній формі з моменту виходу до чвертьфіналу, зокрема, вийшовши до півфіналу Кубка Словенії, вибивши Марібор, а потім минулої неділі здолавши Браво (2:1) у чемпіонаті. Проте команда залишається на четвертому місці, відстаючи від лідера на 18 очок.

Втративши шанси на титул, Целє тепер може зосередитись на виступах у Європі. На сьогоднішній день словенські команди приймали команди із сусідньої країни лише у семи попередніх матчах УЄФА — вигравши один і програвши п'ять. Тож команда Альберта Рієри спробує кинути виклик такому сильному бійцю, як Фіорентина.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Целє: Сілва — Карнічнік, Неманич, Віклішевич, Нієто — Квесич, Забуковнік — Светлін, Сеслар, Делор'є-Шобе — Кучис.

Фіорентина: Де Хеа — Раньєрі, Марі, Комуццо — Парізі, Мандрагора, Адлі, Ндур, Додо — Гудмундссон, Кін.

Не зіграють: ? — Госенс, Кольпані (?).

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:2

ЮРГОРДЕН — РАПІД ВІДЕНЬ

Четвер, 10 квітня, 22:00. Tele2 Арена, Стокгольм. Головний арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Після боротьби за місце у чвертьфіналі у суворі зимові місяці на єврокубковій арені Юргорден повернувся до Швеції, щоб розпочати нову внутрішню кампанію наприкінці березня, набравши три очки у перших двох матчах.

Поразка у стартовому турі від гранда Мальме, безумовно, торкнулася впевненості деяких гравців, але Юргорден здобув свою першу перемогу минулої суботи, обігравши Сіріус (1:0).

Підопічні Яні Хонкаваари забезпечили собі місце у чвертьфіналі Ліги конференцій, здобувши переконливу перемогу над Пафосом (3:0) на минулій стадії плей-оф, незважаючи на мінімальну домашню поразку.

Забивши 14 голів у чемпіонаті минулого року, а також шість голів у єврокубку цього сезону, Деніз Гюммет був яскравою зіркою в атаці "ярнкамінерні", але минулого місяця турок перейшов до японського клубу Гамба Осака, що безумовно позначилося на вогневій могутності шведського колективу.

Надії віденського Рапіда на потрапляння в Європу на наступний сезон через свої національні турніри були підірвані після міжнародної паузи, оскільки команда програла два матчі поспіль в австрійській Бундеслізі – РБ Зальцбургу (0:2) та Штурму (0:2). Остання з таких поразок відбулася у п'ятницю.

За вісім матчів до кінця сезону Бундесліги віденський Рапід займає п'яте місце в чемпіонській групі, відстаючи на три очки від Вольфсбергера, що йде на четвертому місці. Ще вище у п'яти балах Зальцбург, перед яким у двох очках йдуть Штурм та Аустрія.

Також "зелено-білі" боролися у двоматчевому протистоянні з Борацем, щоб пройти до чвертьфіналу єврокубкового турніру, здобувши перемогу у матчі-відповіді, вибивши боснійську команду в додатковому часі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Юргорден: Рінне — Косугі, Ларссон, Тенхо, Столь — Екдаль, Стенссон — Фалленіус, Гулліксен, Ослунд — Нгуен.

Рапід Відень: Гедль — Цветкович, Ро-Яо, Болла — Шауб, Сангаре, Гргич, Освальд — Янссон, Бельйо, Кара.

Не зіграють: Шюллер, Сефквіст — Буршталлер, Вурмбранд.

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