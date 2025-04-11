Ліга конференцій

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Легією.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій проти Легії (3:0).

"Ми планували цю гру так, аби одна частина найсильніших гравців грала, а інші мали можливість відпочити та відновити енергію. Скажу, що це був професійний виступ та хороший результат. У другому таймі ми діяли значно краще, адже змінили тактику. Ми повинні вчитися грати по-різному і підлаштовуватися під перебіг гри.

Суперник дуже сильно сідав глибоко, і нам потрібно було діяти швидше. Треба було пробивати із-за меж штрафного майданчика. Можливо, на телебаченні здалося, що команді не вистачає темпу, але це не так. Тут просто був інший тип гри. Нам не так часто доводиться грати з командами, які сідають глибоко в захист. Будемо вчитися.

Задоволений, що Джордж забив свій дебютний гол. Він зіграв дуже добре. Брав на себе відповідальність", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Легія – Челсі.