Англія

Англієць не зумів відзначитися у воротах Легії.

Атакувальний півзахисник Челсі Коул Палмер продовжив власну безгольову серію. 22-річний футболіст вийшов із перших хвилин у поєдинку 1/4 фіналу Ліги конференцій проти Легії, але вже в перерві був замінений на Ноні Мадуеке за рахунку 0:0.

Палмер, таким чином, не може забити в 13 матчах поспіль у всіх турнірах. Загалом в активі Коула Палмера 14 голів і вісім результативних передач у 36 іграх поточного сезону.

У другому таймі матчу з Легією, вже без зоряного англійця, справи у Челсі пішли краще: команда забила три м'ячі до 74-ї хвилини зусиллями Тайріка Джорджа і Ноні Мадуеке, який оформив дубль.