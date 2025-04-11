Ліга конференцій

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій, що відбувся 10 квітня 2025 року.

Лондонський Челсі у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій у гостях впевнено розібрався з польською Легією (3:0).

Команда Енцо Марески відкрила рахунок у матчі на старті другого тайму, коли на 49 хвилині результативним ударом відзначився Джордж.

Потім на 57 хвилині перевагу "синіх" подвоїв Мадуеке, який на 74 хвилині оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Легія — Челсі у рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25:

Легія — Челсі 0:3

Голи: Джордж, 49, Мадуеке, 57, 74

Легія: Тобіаш — Вшолек (Кун, 53), Панков, Капуаді, Вінагре — Оєделе (Щепаняк, 82), Августиняк, Елітім (Гонсалвеш, 75) — Ходиня (Бічахчян, 83), Морішіта, Лукіньяс (Пекгарт, 75).

Челсі: Йоргенсен — Ачімпонг, Адарабіойо (Колвілл, 46), Бадьяшиль, Гюсто (Амугу, 75) — Джеймс (Кукурелья, 59), Дьюзбері-Голл, — Джордж (Меука, 75), Палмер (Мадуеке, 46), Санчо — Нкунку.

На 73-й хвилині Крістофер Нкунку (Челсі) не забив пенальті (воротар).