Ліга конференцій

Завершилися два протистояння в плей-оф єврокубка.

У рамках чвертьфіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25 відбулися два матчі-відповіді.

Після домашньої поразки з рахунком 1:2 Целє дав бій Фіорентині на виїзді, але досягнув тільки нічийного результату.

Фіорентина* — Целє 2:2

Голи: Мандрагора, 37, Кін, 67 — Матко, 54, Неманич, 65

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Раньєрі — Фолоруншо, Мандрагора (Адлі, 90), Катальді, Фаджолі (Річардсон, 80), Парізі (Госенс, 81) — Кін, Гудмундссон (Бельтран, 90)

Целє: Сілва — Нієто, Вуклішевич, Неманич, Карнічнік — Делор'є-Шобе, Забуковнік, Квесич — Сешлар, Матко (Едмілсон, 90), Светлін

Попередження: Фолоруншо, Мандрагора — Вуклішевич

Реал Бетіс тижнем раніше впорався з Ягеллонією вдома (2:0), тоді як у виїзному поєдинку команди не виявили сильнішого.

Ягеллонія — Реал Бетіс* 1:1

Голи: Чурлінов, 81 — Бакамбу, 78

Ягеллонія: Абрамович — Войтушек, Скшипчак, Ебосс, Моутінью — Кубіцкі (Сілва, 71), Романчук, Імас — Гансен (Ламін Діабі Фадіга, 79), Пулулу (Пєтушевські, 79), Чурлінов (Вільяр, 89)

Реал Бетіс: Вієйтес — Сабалі, Бартра, Натан, Р. Родрігес (Перро, 25) — Альтіміра, Ло Чельсо (Іско, 81), Форнальс (Кардосо, 71) — Антоні (Еззалзулі, 81), Бакамбу, Х. Родрігес (Руїбаль, 71)

Попередження: Імас, Чурлінов, Сілва — Антоні, Сабалі

Зазначимо, що в півфіналі плей-оф ЛК-2024/25 Фіорентині протистоятиме саме Реал Бетіс. Матчі заплановано на 1 і 8 травня.