Ліга конференцій

Наставник "фіалок" поділився своїми думками після гри зі словенською командою.

Головний тренер Фіорентини Раффаеле Палладіно прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій проти Целє (2:2), а також відреагував на конфлікт з наставником словенської команди Альбертом Рієрою після гри.

"Є деякі позитивні моменти, але я також бачу багато моментів, в яких нам потрібно покращитися. Ми досягли своєї мети, вийшовши до півфіналу, але нам потрібно винести уроки з помилок. Ми не можемо просто переставати грати і дозволяти суперникам перехоплювати ініціативу. Целє теж заслуговує на похвалу, це дуже хороша команда, і ми дуже пишаємося тим, що вийшли до півфіналу.

Чого нам не вистачає, то це вміння справлятися з різними моментами матчу. Щоразу ми платимо високу ціну за перше відволікання. Ми також сиділи надто глибоко після того, як вийшли вперед, тому ми повинні розуміти, що не можемо змінити свою природу таким чином.

Ви знаєте, як я захоплююсь і вірю в Мойзе. Він проводить неймовірний сезон і ми знову побачили його якість, коли він забив. Мені подобається, що у Мойзе завжди правильний настрій, незалежно від присутності голів. Він веде за собою своїх партнерів по команді.

Ментальність має основне значення, оскільки проти найкращих команд ваша концентрація має бути 110 відсотків. Проти так званих менших команд ризик полягає в тому, що ми сприймаємо речі як належне і перестаємо звертати увагу на деталі.

Оскільки ми знаємо, наскільки якісний Бетіс, не потрібно, щоб я мотивував гравців. Ми хочемо пройти весь шлях у цьому турнірі.

Конфлікт з Рієрою? Я навіть не хочу чути, що він каже, це мені нецікаво. Між колегами має бути повага. Після першого матчу у нього її не було, і я просто сказав йому, що він її мати", — наводить слова Палладіно Sky Sport Italia.

Раніше визначились всі півфінальні пари Ліги конференцій.