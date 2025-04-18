Ліга конференцій

Наставник словенської команди підбив підсумки матчів проти "фіалок".

Головний тренер Целє Альберт Рієра прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій проти Фіорентини (2:2), а також розповів про конфлікт з наставником "фіалок" Раффаеле Палладіно.

"Негативна частина в тому, що я розчарований першими 15-20 хвилинами матчу, тому що ми не увійшли до гри так, як я хотів. Ми знали, що це буде інша гра в порівнянні з першим матчем, і у нас повинен був бути характер, щоб змусити Фіорентину страждати, але в іншому ми грали добре і реалізували свій план. Суперник не боявся нас, але у другому таймі ми почали грати так, як мені подобається. Фантастично, що мої гравці такі налаштовані, але у футболі важлива перемога. Ми чудово відіграли 180 хвилин проти дуже сильного клубу, і я радий, що ми вийшли до чвертьфіналу. Тепер спробуємо виграти чемпіонат.

Нам завжди протистояли сильні суперники, і ми багато чому навчилися: я задоволений тим, що не було жодного матчу, в якому ми справляли враження, що не можемо конкурувати з нашими суперниками. Ми могли уникнути пропущених голів, але нам потрібно покращити свою гру.

Я не можу сказати, що Фіорентина — це найсильніша команда... на папері, можливо, але ми мали більше проблем проти Віторії Гімарайнш. Але футбол сильно змінюється. Фіорентина провела важливу першу половину матчу, не давши нам грати, але у другій половині ви могли бачити лише мою команду, хоча вони грали з найкращими гравцями.

Ми невеликий клуб… Після гри я пішов потиснути руку Палладіно, і він сказав мені, що я надто багато говорю – він мене принизив. І що я повинен був сказати йому: "Наскільки він гарний?". Я просто пішов потиснути йому руку — так, наш склад коштує 13 мільйонів, а у Фіорентіни всі 300. Він молодший за мене і йому потрібно багато чому навчитися, і для мене це було поганою поведінкою. Одного разу, можливо, я тренуватиму команду, яка коштуватиме 300 мільйонів, і я зустрінуся з ним, який натомість сидітиме на лаві запасних команди, яка коштує 13", — наводить слова Рієри Tuttomercatoweb.

Раніше своїми думками щодо гри та конфлікту поділився сам Палладіно.