Італія

Результати матчів Серії А.

В Італії завершилось два матчі 34-го туру Серії А. Фіорентина на Стадіо Артеміо Франкі приймала Емполі, а Інтер на Джузеппе Меацца зустрічався з Ромою.

У центральному матчі туру Рома перемогла Інтер завдяки голу Суле. Артем Довбик вийшов у старті та провів на полі 85 хвилин.

Рома піднялась на п'яте місце, витіснивши Ювентус. Інтер залишився на другій сходинці.

Інтер — Рома 0:1

Гол: Суле, 22

Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 15), Ачербі, Аугусто — Дарміан (Залевські, 63), Фраттезі (Корреа, 80), Чалханоглу, Барелла (Зелінські, 81), Дімарко (Думфріс, 63) — Мартінес, Арнаутович

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Суле (Ель Шаараві, 86), Пеллегріні (Пізіллі, 69), Крістанте, Коне (Гурна-Дуат, 69), Анхеліньйо — Шомуродов (Бальданці, 58), Довбик (Ренсх, 86)

Попередження: Мартінес — Манчіні, Коне

Паралельно Емполі зустрічався з Фіорентиною на їхньому стадіоні. "Фіалки" перемогли 2:1, а Віктор Коваленко з'явився на полі в кінці другого тайму, але не допоміг своїй команді здобути бодай очко.

Фіорентина піднялась на восьме місце, Емполі — передостанній.

Фіорентина — Емполі 2:1

Голи: Адлі, 7, Мандрагора, 25 — Фацціні, 57

Фіорентина: де Хеа — Марі, Понграчич, Мандрагора — Фолоруншо (Парізі, 70), Адлі (Річардсон, 60), Катальді, Раньєрі (Комуццо, 60), Госенс — Гудмундссон (Фаджолі, 83) — Бельтран (Дзаніоло, 70)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Самбія, 89), Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Анжорін (Гендерсон, 46), Грассі (Коваленко, 77), Пеццелла — Сольбаккен (Коломбо, 46), Фацціні (Баччі, 83) — Еспозіто

Попередження: Бельтран, Раньєрі, Мандрагора — Анжорін, Гендерсон