Ліга конференцій

Лондонці вирушили до Швеції.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про майбутній матч 1/2 фіналу Ліги конференцій зі шведським Юргорденом. Цитує італійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Прекрасний момент для нас. Ми можемо вийти у фінал. З початку турніру ми сказали собі, що будемо рухатися вперед крок за кроком. Наступна мета — вийти у фінал. Це великий, перстижний трофей, адже ми говоримо про єврокубкові змагання.

Я особисто подивився шість матчів суперника. Як у Лізі конференцій, так і в чемпіонаті Швеції. На внутрішній арені вони задіюють гравців, які не беруть участі в Лізі конференцій. Тож аналізувати Юргорден дуже непросто. Постараємося підготуватися до гри якнайкраще і продумати всі найдрібніші деталі.

Штучне поле? Це може бути проблемою. Я трохи стурбований з цього приводу. Це абсолютно не схоже на траву. Я знаю, що в останні тижні навіть деякі з гравців Юргордена скаржилися на поле. Вони грають щотижня, тож для нас це щось особливе. Але не може бути жодних виправдань, жодних причин, через які ми взагалі не братимемо участі в цьому матчі.

Це півфінал, це європейське змагання, і ми хочемо потрапити до фіналу. Тепер, коли ми в півфіналі, наступна мета – фінал, а потім, якщо ми зможемо вийти у фінал, ми поборемося за титул", – сказав Мареска.

Перший матч між Юргорденом та Челсі відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.