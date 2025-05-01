Ліга конференцій

Іспанці налаштовуються на домашню гру.

Головний тренер іспанського Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував майбутнє протистояння з італійською Фіорентиною в рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій. Цитує чилійського фахівця AS.

"Матч-відповідь у Флоренції буде непростим. Тому важливо домогтися хорошого результату. Фіорентина — дуже сильна команда. Долю матчу можуть вирішити дрібниці. Це дуже важливий матч для нас. Фіорентина грала в останніх двох фіналах цього турніру, але перемогти може будь-хто. Все залежатиме від нашої гри; ми сподіваємося на позитивний результат.

Немає ніякого секрету. Я думаю, що команда досягає цього, коли всі віддані ідеї. Перше — це якість гравців, а потім у вас має бути відданий склад, тому що неможливо змагатися у двох турнірах з одинадцятьма гравцями. І звісно елемент удачі, без неї нікуди.

Я трохи не хотів говорити, що є три команди з найкращими шансами на вихід у фінал. У нас є противник, який грає дуже добре, з технічно обдарованими гравцями. Сподіваюся, ми будемо тим же Бетісом, як і в попередніх матчах, але перемогти буде дуже складно", — заявив Пеллегріні.

Матч між Бетісом та Фіорентиною відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.