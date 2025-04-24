Іспанія

Досвідчений центрбек залишається в Севільї.

Іспанський Бетіс продовжив контракт з центральним захисником Марком Бартрою. Про це повідомляє офіційний сайт "бетікос".

Зазначається, що 34-річний іспанець підписав нову трудову угоду до 30 червня 2027 року.

Марк Бартра виступає за Бетіс з 2018 року з річною перервою на виступи за турецький Трабзонспор. З того часу він відіграв за "вердібланкос" 179 матчів та забив 10 голів. У 2022 році разом з севільською командою Бартра ставав володарем Кубка Іспанії.

Цього сезону центральний захисник провів за Бетіс 29 матчів та забив 3 голи.

Раніше повідомлялося, що Бетіс уперше в своїй історії дістався єврокубкового півфіналу.