Ліга конференцій

Італійці прагнуть реваншу за поразку в Севільї.

Головний тренер італійської Фіорентини Раффаеле Палладіно поділився очікуваннями від матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій з іспанським Бетісом (перша гра — 1:2). Його слова наводить офіційний сайт "лілій".

"Ми можемо і повинні зіграти краще, ніж у першому матчі. Ми припустилися кількох помилок за 90 хвилин. Але гравці заряджені на перемогу, і разом із нашими вболівальниками ми викладемося на повну в матчі проти Бетіса.

Важливо, щоб ми впевнено розпочали гру, але ми також повинні бути досить мудрими, щоб не квапити події і приділяти увагу кожній маленькій деталі. Бетіс — чудова команда з гравцями найвищого класу. Незалежно від того, хто грає, нам потрібно буде бути гранично обережними.

Додо тренується з нами вже кілька днів. Він у порядку і готовий зіграти. Втім з Бетісом нам не допоможе Катальді", — заявив Палладіно.

Другий матч між Фіорентиною та Бетісом відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.