Колектив Енцо Марески зробив крок у бік трофея.
Челсі - Юргорден, Getty Images
08 травня 2025, 23:59
У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Конференцій Челсі приймав Юргорден на Стемфорд Брідж.
Підопічні Марески повторно здолали опонента і без проблем вийшли у фінал Ліги Конференцій.
Челсі - Юргорден 1:0
Гол: Дьюзбері-Голл, 38
Челсі: Йоргенсен — Гюсто, Адарабіойо, Бадьяшиль, Кукурелья (Меука, 46) — Ачімпонг, Джеймс (Чалоба, 70) — Волш, Дьюзбері-Голл, Санчо (Антві, 70) — Джордж
Юргорден: Рінне — Косугі, Тенхо, Уне (Даніельсон, 64), Берг — Фіннделл (Атлі, 86), Стенссон (Вученович, 81), Гулліксен (Сельфвен, 86) — Пріске, Хаарала (Алемаєху Мулугета, 64), Нгуен
Попередження: Адарабіойо — Стенссон.