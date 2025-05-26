Ліга конференцій

Football.ua разом із GGBET розповідають, де дивитися вирішальний поєдинок третього за статусом єврокубка.

У рамках фіналу Ліги конференцій УЄФА-2024/25 зустрінуться представники іспанської Ла Ліги та англійської Прем'єр-ліги, а саме Реал Бетіс і Челсі відповідно.

Вирішальний поєдинок поточної кампанії єврокубка відбудеться в середу, 28 травня. Початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом.

Прийматиме протистояння Стадіон Вроцлав у Польщі. Розсудить клуби із Севільї і Лондона боснійська суддівська бригада на чолі з Ірфаном Пельто.

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Де дивитися фінал Ліги Європи?

Вирішальний поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Челсі в основний час — 1.84, успіх Реала Бетіс— 4.76, нічия — 3.62. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Для Реала Бетіс це перший в історії фінал єврокубка, а для Челсі — шостий. Лондонці святкували звитяги в чотирьох попередніх (по два а Лізі чемпіонів і Лізі Європи), зазнавши невдачі тільки в дебютному (ЛЧ).

Нагадаємо, що чинним, усього третім переможцем єврокубка є Олімпіакос (Пірей, Греції). У минулорічному фіналі в себе на батьківщині (Ая Софія Стедіум в Афінах) клуб впорався з Фіорентиною (Флоренція, Італія) із рахунком 1:0 за підсумками додаткового часу.

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