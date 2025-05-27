Ліга конференцій

Football.ua разом із GGBET представляють коментар фулбека Челсі напередодні фіналу Ліги конференцій-2024/25.

У фіналі Ліги конференцій УЄФА-2024/25 зійдуться іспанський Бетіс та англійський Челсі — зустріч, що відбудеться 28 травня у Вроцлаві, може стати історичною для кожного з цьогорічних фіналістів третього за престижем єврокубка.

Лівий захисник "пенсіонерів" Марк Кукурелья поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Євро-2024 — це був мій перший трофей, і коли ти виграєш трофей, хочеться ще більше — це тільки розпалює апетит до нових перемог. Тоді ти граєш із цією мотивацією і амбіцією, з думкою: "Я чемпіон, і це не просто удача — ми це заслужили. Ми провели чудовий турнір, я грав і допомагав команді". Ти відчуваєш упевненість у собі, і я вважаю, що це дуже важливо у футболі. Цього року для мене все складається добре, і я сподіваюся, що ми зможемо завершити сезон на мажорній ноті.

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Для багатьох із нас це буде перший фінал — перший шанс виграти єврокубок. Цього року справи йдуть добре, але завжди бувають складні моменти. Я вважаю, що здобути трофей було б чудово, а Челсі міг би стати першим клубом, який виграв усі європейські трофеї. Це був би чудовий спосіб завершити рік — рік, який, на мою думку, був дуже вдалим для нас, і протягом якого ми наполегливо працювали. Тож фінал міг би стати ідеальним завершенням", — цитує слова Кукурельї офіційний сайт УЄФА.

Матч Реал Бетіс — Челсі відбудеться у середу, 28 травня, о 22:00 за київським часом. Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Бетіса в основний час — 4.47, успіх Челсі — 1.89, нічия — 3.62. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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