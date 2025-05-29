Ліга конференцій

Керманич Бетіса висловився про поразку у фіналі Ліги конференцій від Челсі.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував поразку своєї команди у фіналі Ліги конференцій УЄФА, в якому андалусійці поступилися лондонському Челсі.

Чилійський фахівець відзначив сильний перший тайм у виконанні своєї команди, але зізнався, що травми стали ключовим фактором у другій половині гри.

"Що сталося у другому таймі? Ми провели чудовий перший тайм: забили гол, мали ще кілька хороших моментів. Але у другому таймі на нас сильно вплинули травми, зокрема Абде. Після цього ми більше не могли створити небезпеку для Челсі, а вони почали створювати її для нас.

Фанати були неймовірні — і під час матчу, і після нього. Це болить найбільше: те, що ми не змогли подарувати їм цей трофей. Ми кваліфікувалися до єврокубків наступного сезону, але мушу сказати — травми сьогодні дуже нам зашкодили. Проти такої потужної команди, як Челсі, це завжди відчутно.

Чи можемо ми вийти у фінал Ліги Європи наступного року? Для Бетіса саме вихід до Європи та у фінал — це вже велике досягнення. Ми навіть не можемо мріяти зараз про фінал Ліги Європи. Ми провели дуже хороший сезон — на жаль, не виграли цей трофей, але вже завтра почнемо працювати над командою на наступний сезон. Ми добре зіграли перший тайм, у другому таймі вони були кращими та забили голи, які принесли їм перемогу у фіналі. Сезон, у якому ми вийшли до Європи та дійшли до фіналу, — це крок уперед, і я впевнений, що вболівальники з цим погодяться.

Як почуваються футболісти? Звісно, вони спустошені. Ми не змогли втримати те, що робили в першому таймі. Ми створювали проблеми через Абде, але він вивихнув щиколотку, і нам довелося його замінити. Попри все, ми маємо пишатися нашою грою — усе інше в цьому спорті залежить не тільки від нас", — цитує слова Мануеля Пеллегріні офіційний сайт УЄФА.

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