Голкіпер Бетіса прокоментував поразку у фіналі Ліги конференцій.
Адріан, Getty Images
29 травня 2025, 09:50
Напередодні севільський Бетіс зазнав поразки у фінальному матчі Ліги конференцій УЄФА у Вроцлаві проти лондонського Челсі.
Бетіс — Челсі 1:4 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій
Після завершення гри воротар "зелено-білих" Адріан прокоментував виступ власної команди.
"Ми втратили самовладання, коли пропустили перший гол, а ще через п'ять хвилин — пропустили другий. Команда відчула на собі всю інтенсивність, яку вміє давати Челсі, і настрій гри докорінно змінився. Ми трохи втратили контроль, і в підсумку це був важкий вечір для нас.
Із іншого боку, я дуже пишаюсь нашим клубом і вболівальниками. Перший тайм був чудовим для нас. Перший гол насправді забили вболівальники, тому що ми відчували їхню підтримку на полі.
Потім у нас були шанси забити другий, але ми цього не зробили. Ми повинні вчитись і на таких іграх також", — заявив іспанський виконавець.
Нагадаємо, що севільський Бетіс також фінішував у чемпіонаті на шостій сходинці, а отже гратиме в Лізі Європи.