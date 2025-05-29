Ліга конференцій

Голкіпер Бетіса прокоментував поразку у фіналі Ліги конференцій.

Напередодні севільський Бетіс зазнав поразки у фінальному матчі Ліги конференцій УЄФА у Вроцлаві проти лондонського Челсі.

Бетіс — Челсі 1:4 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Після завершення гри воротар "зелено-білих" Адріан прокоментував виступ власної команди.

"Ми втратили самовладання, коли пропустили перший гол, а ще через п'ять хвилин — пропустили другий. Команда відчула на собі всю інтенсивність, яку вміє давати Челсі, і настрій гри докорінно змінився. Ми трохи втратили контроль, і в підсумку це був важкий вечір для нас.

Із іншого боку, я дуже пишаюсь нашим клубом і вболівальниками. Перший тайм був чудовим для нас. Перший гол насправді забили вболівальники, тому що ми відчували їхню підтримку на полі.

Потім у нас були шанси забити другий, але ми цього не зробили. Ми повинні вчитись і на таких іграх також", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що севільський Бетіс також фінішував у чемпіонаті на шостій сходинці, а отже гратиме в Лізі Європи.