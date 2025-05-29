Ліга конференцій

Захисник Бетіса прокоментував поразку у фіналі Ліги конференцій.

Севільський Бетіс напередодні зазнав поразки у фінальному матчі Ліги конференцій УЄФА у Вроцлаві проти лондонського Челсі.

Бетіс — Челсі 1:4 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Після завершення гри захисник "зелено-білих" Ромен Перро прокоментував виступ власної команди.

"Зрештою, ми провели дуже хороший перший тайм і перші чверть години другого тайму також. Але потім ми трохи підсіли фізично. Сьогодні була 56 чи 57 гра в сезоні, я вже збився з ліку, і вона була важкою.

Челсі — це сильна команда з великою кількістю хороших гравців, і в другому таймі вони грали дуже добре. Це важко, але це футбол.

Ми знали, що в них дуже широкий склад із багатьма хорошими гравцями. І коли Челсі зробив свої заміни, нам стало дійсно трохи складніше. Ми віддали все, але нам усе одно чогось не вистачило.

Зараз ми повинні підняти голову, тому що у нас усе одно був дуже хороший сезон. А в наступному ми будемо в Лізі Європи і наробимо там чимало галасу.

Я не здивований такою підтримкою наших уболівальників сьогодні, тому що неймовірні. Я думаю, що кожен на стадіоні міг насолоджуватись цим. У нас є така фанбаза, якої, напевно, немає ні в кого іншого. Я хочу сказати спасибі, спасибі всім причетним до Бетіса — ви неймовірні", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що севільський Бетіс також фінішував у чемпіонаті на шостій сходинці, а отже гратиме в Лізі Європи.