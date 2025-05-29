Ліга конференцій

Чилієць свого часу тренував Енцо в Малазі.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився після тріумфу своєї команди у Лізі конференцій. Цитує італійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Пеллегріні? Я хотів перемогти, але був впевнений, що той, хто переможе, у будь-якому разі порадіє і за того, хто програв. На щастя, переможцем став я, але знаю, що Мануель порадіє за мене. Якби я програв, то мені було б сумно, але я теж знайшов би в собі сили порадіти за нього.

Палмер? Він гравець світового класу. Це виділяє його серед інших гравців. Як і всі гравці світового класу, він може вплинути на гру в будь-який момент, забивши гол або віддавши передачу. Його два паси були просто чудові, ми за нього дуже раді. У цьому сезоні у нього був складний період, але пережите зробить його найкращим футболістом у майбутньому. Він вміє вирішувати результат матчів завдяки голам і результативним передачам. Сьогодні два його асисти виявилися дуже доречними.

Джексон? Він також провів хороший матч, а перший тайм був складним для всіх нас. Другий вийшов набагато кращим. Джексон теж забив, і саме такого Ніко ми хочемо бачити на полі в майбутньому.

Ми помітно додали з того моменту, як почали спільну роботу. У якийсь період нас вдавалося перемагати дивакуватим чином, але з такою молодою командою часом доводиться помучитися заради перемог", — заявив Мареска.

У фіналі Ліги конференцій Челсі розгромив іспанський Бетіс із рахунком 4:1.