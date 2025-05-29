Ліга конференцій

Півзахисник Челсі прокоментував перемогу у фіналі Ліги конференцій.

Напередодні лондонський Челсі здобув перемогу у фінальному матчі Ліги конференцій УЄФА у Вроцлаві над севільським Бетісом.

Бетіс — Челсі 1:4 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Після завершення гри півзахисник "синіх" Коул Палмер прокоментував виступ власної команди.

"Це гарне відчуття для нас і для наших уболівальників. У другому таймі ми додали в інтенсивності і показали хорошу гру.

Я думаю, що ще в неділю ми показали, що можемо потрапити до складних умов і все одно перемогти. І сьогодні, навіть коли ми програвали, я відчув, що ми знову показали хороший характер, щоб здійснити камбек.

На ранніх стадіях Ліги конференцій для мене було не так уже й погано не брати участь, тому що команда повинна була летіти до Казахстану, і ви можете запитати Тосіна — їм дуже не сподобався одинадцятигодинний переліт із пересадкою! Але приїхати на турнір і виграти його — це в будь-який момент дивовижне відчуття", — заявив англійський виконавець.

Нагадаємо, що лондонський Челсі також фінішував у чемпіонаті на четвертій сходинці, а отже гратиме в Лізі чемпіонів.