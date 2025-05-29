Один з найкращих сезонів у кар'єрі іспанського хавбека.
Іско, Getty Images
29 травня 2025, 18:39
Півзахисника Бетіса Іско було визнано найкращим гравцем минулого сезону в Лізі конференцій. Про це повідомляє прес-служба турніру.
Нагадаємо, Бетіс дістався фіналу єврокубкового турніру, поступившись у фіналі Челсі (1:4).
У цьому розіграші турніру 33-річний іспанець провів дев'ять матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.
Також УЄФА назвав найкращого молодого гравця турніру, яким став нападник Юргордена Тобіас Гулліксен.
У цьому турнірі 21-латній норвежець відіграв 18 матчів з урахуванням відбіркових поєдинків, у яких забив чотири голи та віддав два асисти.
Раніше повідомлялося, що Пулулу — найкращий бомбардир Ліги конференцій сезону-2024/25.