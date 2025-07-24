Ліга конференцій

У Олександрії подвійна мотивація.

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко висловився напередодні першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з белградським Партизаном. Його слова наводить офіційний сайт віце-чемпіонів України.

"Перш за все я хочу нагадати, яка зараз ситуація в нашій країні. Я хочу подякувати нашим захисникам, завдяки яким у нашої команди є змога зараз бути тут та представляти нашу країну. Хочу сказати ще про те, що відбувається в нашій країні, коли щодня гинуть люди. російська федерація є агресором.

Ми ні в якому разі не підтримуємо дії футбольного клубу Партизан стосовно того, що вони брали участь в товариському турнірі в росії. Це вважається зі сторони нашого клубу не дружелюбністю щодо нашого клубу. Це позиція клубу і народу України.

Сила Партизана — в молодості та швидкості. Тільки з повагою я ставлюсь до головного тренера Партизана. Я знаю його стилістику. Ми свого часу зустрічалися, бувши в різних командах. І на той момент, коли ми грали один проти орного, матчі були видовищними. Команди демонстрували тоді захоплюючий футбол. Вважаю, що вболівальники будуть задоволені від тієї гри, яка буде на полі.

На підготовку хотілося б більше часу. Більшість з вас знають, розуміють, що в нас молода команда, склад оновлюється і для взаєморозуміння на полі потрібно більше часу. Але, на тренуваннях я бачу, як гравці підходять до цього. Вони вже розуміють, що від них хоче тренерський штаб.

Я вважаю, що до цього матчу ми готові відсотків на 70-80. Треба розуміти що остаточна готовність тільки набувається в офіційних матчах.

Це дебютний матч. Тиск буде і на гравців, і на тренерів протягом всієї гри. Але, щось такого надзвичайного не відчувається. Я вважаю, що ми дуже непогано підготувалися. Бачу, чого чекати від своєї команди. Тому, ми підходимо до матчу з впевненістю в своїх силах, і, головне, попри тиск, гравці будуть спокійними", — заявив Нестеренко.

Матч між Олександрією та Партизаном відбудеться сьогодні, о 20:00 за київським часом.