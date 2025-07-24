Football.ua разом із betking представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, який відбудеться 24 липня, розпочавшись о 20:00.
Олександрія, fco.com.ua
24 липня 2025, 08:30
У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2024/25 українська Олександрія прийматиме сербський Партизан у Польщі.
ЧЕТВЕР, 24 ЛИПНЯ, 20:00. МУНІЦИПАЛЬНИЙ СТАДІОН, КАТОВІЦЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЙООНАС ЯАНОВІТС (ЕСТОНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА КИЇВСТАР ТБ
Після здобуття історичного для Олександрії "срібла" чемпіонату України, клуб уперше із сезону-2019/20 гратиме в єврокубках. У Лізі конференцій "поліграфи" дебютують із новим керманичем Кирилом Нестеренком, адже творець успіху в минулій кампанії Руслан Ротань перебрався до Полісся. Проте, представник Кіровоградщини втратив не тільки його, але й кількох важливих виконавців.
Зокрема, з Олександрії пішли Олександр Мартинюк, Іван Калюжний, Артем Шабанов (всі — Металіст 1925), Олександр Філіппов, Микита Кравченко (обидва — Полісся) і орендований Георгій Єрмаков (Маккабі Хайфа). Якісь конкретні висновки стосовно чотирьох літніх новачків зробити поки що дуже складно, тож на тлі всіх цих змін можливості "поліграфів" у виході бодай до наступного раунду ЛК наразі під питанням.
Єврокубковий шлях першого суперника одного з двох представників України в цьогорічній Лізі конференцій розпочався напруженою дуеллю з кіпрським АЕКом у Лізі Європи. На виїзді Партизан поступився з рахунком 0:1, тоді як в емоційному домашньому поєдинку (1:0 в основний час, 2:1 — після додаткового) дістався серії пенальті, де зазнав невдачі (5:6).
Звісно ж, досвід виступів на міжнародній арені клубу з Белграда може зіграти значну роль у цьому протистоянні. Впевненості в успіху Олександрії не додає й передсезонна підготовка, у ході якої "поліграфи" чотири рази поступилися при одному нічийному результаті. Перед виїздом до Сербії українцям вкрай важливо бодай уникнути поразки.
Переможець цієї пари в наступному раунді зустрінеться з данським Мідтьюлланном або шотландським Гіберніаном.
За версією betking, трохи більше шансів на успіх сьогодні мають підопічні Кирила Нестеренка. Так, на перемогу Олександрії можна поставити з коефіцієнтом 2,36, тоді як потенційний успіх Партизана оцінюється показником 3,00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,10.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Боль, Ндіка Матам — Смирний, Ковалець, Мишньов — Ж. Альвіна, Кулаков, Цара
Партизан: Крунич — Роганович, Джурджевич, Мілованович, Юрчевич — Угрешич, Карабельов — Сек, Вукотич, Тріфунович — Й. Мілошевич
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1
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