Поєдинок відбудеться 31 липня.
Віктор Копієвський, ФК Прикарпаття
27 липня 2025, 23:59
Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між турецьким Башакшехіром і болгарським Чорно Море обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головним арбітром призначено Віктора Копієвського, якому допомагатимуть Семен Шлончак і Віталій Скорбля. Роль резервного рефері дісталася Климу Заброді.
Нагадаємо, матч-відповідь Башакшехір — Чорно Море пройде в четвер, 31 липня, о 20:45. У першій грі турки були сильнішими з рахунком 1:0.
Раніше повідомлялося, що українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.