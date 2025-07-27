Ліга конференцій

Поєдинок відбудеться 31 липня.

Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між турецьким Башакшехіром і болгарським Чорно Море обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Віктора Копієвського, якому допомагатимуть Семен Шлончак і Віталій Скорбля. Роль резервного рефері дісталася Климу Заброді.

Нагадаємо, матч-відповідь Башакшехір — Чорно Море пройде в четвер, 31 липня, о 20:45. У першій грі турки були сильнішими з рахунком 1:0.

Раніше повідомлялося, що українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.