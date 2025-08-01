Ліга конференцій

"Чорні коти" активно працюють на трансферному ринку.

Англійський Сандерленд оформив трансфер нідерландського воротаря Робіна Руфса з Неймегена. Про це повідомляє офіційний сайт "чорних котів".

Зазначається, що з 22-річним талановитим голкіпером підписано трудову угоду до 30 червня 2030 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, англійський клуб заплатив за нідерландця 10,5 мільйонів євро.

"Дуже приємно підписати контракт із Сандерлендом. Приєднання до такого великого клубу з багатою історією — для мене велика гордість, і я з нетерпінням чекаю на майбутній виклик у Прем'єр-лізі. Минулий сезон став моїм першим справжнім досвідом як професійного воротаря, і я був задоволений тим, як все пройшло, особливо статистикою за підсумками сезону.

Бути частиною цього шляху в такому клубі, як Сандерленд, — це щось особливе, і я з нетерпінням чекаю майбутнього сезону", — заявив після підписання контракту Руфс.

Минулого сезону Робін Руфс провів за Неймеген 33 матчі, пропустив 45 м'ячів та 10 разів відіграв "на нуль".