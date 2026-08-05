Ліга конференцій

Новачок київської команди розповів про адаптацію в колективі, настрій після поразки від ПАОКа та очікування від виступів за Динамо.

Новачок та захисник Динамо Олексій Сич поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха.

Футболіст розповів, що процес адаптації в новій команді проходить без проблем, адже з багатьма партнерами вже знайомий завдяки виступам за збірну України.

"Усе пройшло чудово. З багатьма хлопцями знайомий завдяки виступам у збірній України, тому адаптація як така не знадобилася. Потихеньку вливаюся в колектив, стаю з ним одним цілим", — сказав Сич.

Захисник також прокоментував емоційний стан команди після невдалого протистояння з ПАОКом у попередньому раунді єврокубків.

"Авжеж, ми зазнали прикрої поразки від ПАОКа, але продовжуємо рухатися в напрямку, до якого прагнемо. Настрій у команді позитивний, бойовий. Ми готові показувати свою найкращу гру", — цитує слова Олексія Сича пресслужба Динамо.

Окремо новачок киян висловився про відповідальність та очікування, які супроводжують виступи за один із найтитулованіших клубів України.

"Насамперед тиск — позитивне явище, адже він загартовує. Я ще не відчуваю тиску як такого, не читаю коментарі. Динамо — великий клуб, і тому хочу якнайкраще проявити себе. Буду викладатися на всі сто, а то й двісті відсотків", — додав Олексій Сич.

Матч Динамо — Карабах відбудеться 6 серпня о 20:00 за київським часом.