Украинский полузащитник длительное время восстанавливался от травмы.
Евгений Макаренко, ФК Андерлехт
19 декабря 2019, 22:10
Полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко остался на скамейке запасных на матч 1/4 финала Кубка Бельгии против Брюгге.
Украинец долго время восстанавливался от травмы, и это попадание в заявку стало для него первым с весны этого года.
Стоит отметить, что в этом матче также сыграет другой представитель Украины. Эдуард Соболь начал матч против Андерлехта с первых минут.
В последний раз Макаренко появлялся на поле аж в 2018 году, поэтому Андерлехт рассматривает вариант с продажей украинского хавбека.