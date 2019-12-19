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Украинский полузащитник длительное время восстанавливался от травмы.

Полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко остался на скамейке запасных на матч 1/4 финала Кубка Бельгии против Брюгге.

Украинец долго время восстанавливался от травмы, и это попадание в заявку стало для него первым с весны этого года.

Стоит отметить, что в этом матче также сыграет другой представитель Украины. Эдуард Соболь начал матч против Андерлехта с первых минут.

В последний раз Макаренко появлялся на поле аж в 2018 году, поэтому Андерлехт рассматривает вариант с продажей украинского хавбека.