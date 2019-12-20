Брюгге с Соболем прошел Андерлехт в Кубке, Макаренко остался в запасе

Завершился матч 1/4 Кубка Бельгии между Андерлехтом и Брюгге.
Эдуард Соболь, ФК Брюгге
20 декабря 2019, 00:42
Андерлехт на своем поле принимал Брюгге в четвертьфинале Кубка Бельгии.
В стартовом составе гостей вышел Эдуард Соболь, который провел на поле все 90 минут, а у хозяев Евгений Макаренко остался на скамейке для запасных.
В итоге, Брюгге сумел обыграть своего соперника и вышел в следующую стадию турнира.
Андерлехт – Брюгге 0:2
Голы: Вормер, 48, Баланта, 65.
Отметим, что Макаренко впервые с весны попал в заявку Андерлехта.
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