Брюгге с Соболем прошел Андерлехт в Кубке, Макаренко остался в запасе

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Завершился матч 1/4 Кубка Бельгии между Андерлехтом и Брюгге.

Андерлехт на своем поле принимал Брюгге в четвертьфинале Кубка Бельгии.

В стартовом составе гостей вышел Эдуард Соболь, который провел на поле все 90 минут, а у хозяев Евгений Макаренко остался на скамейке для запасных.

В итоге, Брюгге сумел обыграть своего соперника и вышел в следующую стадию турнира.

Андерлехт – Брюгге 0:2

Голы: Вормер, 48, Баланта, 65.

Отметим, что Макаренко впервые с весны попал в заявку Андерлехта.