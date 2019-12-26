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Украинские футболисты в составе брестского Динамо стали чемпионами первенства Беларуси.

Белорусская федерация футбола на своем официальном сайте подвела итоги минувшего сезона чемпионата Беларуси.

Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский попал в символическую сборную А, которая выглядит следующим образом:

Также стоит отметить, что второй украинец из Динамо-Брест Александр Нойок стал одним из игроков символической сборной Б:

Напомним, брестское Динамо стало чемпионом прошедшего сезона чемпионата Беларуси.

Артем Милевский в кампании-2019 сыграл в первенстве 26 матчей, в которых забил четыре гола. Александр Нойок провел в чемпионате Беларуси 24 поединка и отметился шестью голами.

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