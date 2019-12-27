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Главный тренер Црвены Звезды не верит, что сейчас возможно подписать Александара Коларова.

Новоиспеченный главный тренер Црвены Звезды Деян Станкович высказался о возможном подписании защитника Ромы Александара Коларова, который является воспитанником клуба из Белграда.

"У Коларова есть свой клуб, с которым у него хороший контракт. Осуществить его переход на данный момент просто невозможно. Реальность не позволяет нам думать об этом сейчас".

"В любом случае, если он когда-нибудь захочет закончить свою карьеру в Црвене Звезде, дверь всегда будет открыта", — приводит слова Станковича Football Italia, ссылаясь на интервью Pink TV.

Стоит отметить, что действующее соглашение Коларова с Ромой истекает этим летом, однако руководство "волков" собирается продлить контракт с 34-летним сербом.

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