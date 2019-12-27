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Каре Ингебритсен убедил руководство Остенде в том, что не стоит задерживать его в команде.

Во время матча 21-го тура чемпионата Бельгии между Шарлеруа и Остенде официальный Твиттер гостей объявил об отставке Каре Ингебригтсена.

Тренер просил отпустить его в АПОЭЛ, с которым он уже договорился, и когда счет в матче стал 3:0 в пользу хозяев (окончательный результат — 5:0), руководство Остенде поняло, что удерживать Ингебригтсена нет смысла.

Спустя 20 минут официальный Твиттер АПОЭЛа сообщил о назначении Ингебригтсена главным тренером команды.

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