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Кристоф Фройнд прокомментировал трансфер своего бывшего подопечного Эрлинга Холанда в Боруссию Д.

Тренер РБ Зальцбург Кристоф Фройнд пожелал Эрлингу Холанду, перешедшему в Боруссию Д, успехов в дальнейшей карьере.

"Я очень рад и горд, что Эрлинг смог раскрыться именно в нашей команде, – цитирует Фройнда официальный Твиттер РБ Зальцбург. – Когда мы подписывали его летом 2018 года, то знали, что он уйдет, но если бы не гарантировали ему эту возможность, то не насладились бы его игрой. Спасибо ему за все и успехов в будущем! Он этого заслуживает".

Как стало известно, РБ Зальцбург получил за 19-летнего норвежца 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд забил за РБ Зальцбург 28 мячей в 22-х матчах, в том числе 8 голов в шести играх Лиги чемпионов.

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