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Интерес к нападающему приписывают также киевскому Динамо.

Форвард братиславского Слована Андраж Шпорар признался, что больше всего хотел бы выступать в английской Премьер-лиге.

"Мы контактируем с Селтиком, но я бы предпочел поиграть в АПЛ", — заявил Андраж 24ur.com.

2019 год вышел очень продуктивным для Шпорара: он забил 36 голов во всех турнирах и занял девятое место среди лучших бомбардиров года. Первое досталось нападающему Баварии Роберту Левандовски.

Слован готов продать Андража, но для этого за форварда должны предложить 7-8 млн евро. Сам форвард желает зарабатывать 1 млн евро в год.