Защитник Динамо Карлос Самбрано пока не готов перейти в Альянс Лима.
КАРЛОС САМБРАНО, ФОТО: ФК ДИНАМО
02 января 2020, 23:59
Карлос Самбрано принял предложение Альянса Лимы, но не спешит переходить в перуанский клуб, сообщает Depor.
По информации источника, Самбрано взял время на размышление – он хочет рассмотреть все возможные варианты продолжения карьеры.
Самбрано присоединился к Динамо в январе 2018 года на правах свободного агента, но закрепиться в составе команды не сумел.
В нынешнем сезоне 30-летний футболист не провел ни одного поединка в футболке "бело-синих".
Действующий контракт Самбрано с Динамо рассчитан до декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что Самбрано может стать игроком Лос-Анджелес Гэлакси.
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