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Защитник Динамо Карлос Самбрано пока не готов перейти в Альянс Лима.

Карлос Самбрано принял предложение Альянса Лимы, но не спешит переходить в перуанский клуб, сообщает Depor.

По информации источника, Самбрано взял время на размышление – он хочет рассмотреть все возможные варианты продолжения карьеры.

Самбрано присоединился к Динамо в январе 2018 года на правах свободного агента, но закрепиться в составе команды не сумел.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист не провел ни одного поединка в футболке "бело-синих".

Действующий контракт Самбрано с Динамо рассчитан до декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Самбрано может стать игроком Лос-Анджелес Гэлакси.

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