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Йорди Кройф стал главным тренером национальной сборной Эквадора.

Как сообщает Marca, федерация футбола Эквадора подписала контракт с новым главным тренером, которым стал сын легендарного Йохана Кройффа — Йорди.

Соглашение подписано на три года.

Кройфф менее месяца назад расстался с китайским клубом Чунцин Лифань, который тренировал с 2018 года. Также имеет опыт работы главным тренером в Маккаби Тель-Авив, где также несколько лет назад работал в качестве спортивного директора.

Напомним, что Йорди Кройфф в бытность игроком выступал за Барселону, Манчестер Юнайтед, Сельту, Эспаньол, донецкий Металлург и мальтийскую Валетту. Также провел по девять матчей в составе сборных Нидерландов и Каталонии.

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