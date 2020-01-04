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Нидерландский тренер продолжит работу в Китае.

Джованни ван Бронкхорст назначен на пост нового главного тренера Гуанчжоу Фули, сообщает официальный сайт китайского клуба.

Детали контракта нидерландского специалиста с "синими львами" остаются неизвестными. На этом посту 44-летний специалист сменил Драгана Стойковича, который недавно покинул клуб по взаимному согласию.

Ранее ван Бронкхорст работал во главе Фейеноорда в 2015-19 годах.

В минувшем сезоне Гуанчжоу Фули финишировал на 12-м месте в китайской Суперлиге.

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