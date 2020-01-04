Нидерландский тренер продолжит работу в Китае.
Джованни ван Бронкхорст, gzrffc.com.cn
04 января 2020, 11:04
Джованни ван Бронкхорст назначен на пост нового главного тренера Гуанчжоу Фули, сообщает официальный сайт китайского клуба.
Детали контракта нидерландского специалиста с "синими львами" остаются неизвестными. На этом посту 44-летний специалист сменил Драгана Стойковича, который недавно покинул клуб по взаимному согласию.
Ранее ван Бронкхорст работал во главе Фейеноорда в 2015-19 годах.
В минувшем сезоне Гуанчжоу Фули финишировал на 12-м месте в китайской Суперлиге.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.