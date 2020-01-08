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Англичанин получил награду лучшему тренеру месяца.

Наставник Рейнджерс Стивен Джеррард стал лучшим тренером декабря в шотландском Премьершипе, сообщает Sky Sports.

В шести матчах минувшего месяца Рейнджерс под руководством английского тренера одержал пять побед и один матч сыграл вничью. "Светло-синие" в том числе обыграли Селтик со счетом 2:1.

На данный момент команда занимает вторую строчку в национальном первенстве и отстает от Селтика на два очка, но имеет матч в запасе.

Напомним, в минувшем месяце Джеррард продлил контракт с Рейнджерс до 2024 года.

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