Другое

Хавбек рассказал о планах после завершения карьеры.

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста заявил, что хотел бы начать тренерскую карьеру после того, как решит повесить бутсы на гвоздь.

"Я хочу вернуться в Барсу в какой-то момент моей жизни, но это сугубо теоретически. Теперь я все еще чувствую себя футболистом".

"У меня осталось два года по контракту, и я не знаю, хватит ли сил продолжать играть. После завершения карьеры я бы хотел стать тренером", — цитирует Иньесту Marca.

Ранее сообщалось, что испанский футболист получил предложение отправиться играть в США, но игрок предпочел остаться в Японии.