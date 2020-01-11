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В клубе отрицают, что специалист подпишет контракт с Барселоной.

Генеральный директор Аль-Садда Тури Аль-Али прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Хави ведет переговоры с Барселоной.

"Поездка Хави в Барселону — это нормально, потому что это его бывший клуб. Барселона — его первый дом, и он должен вернуться туда в будущем"

"Но на сегодняшний день Хави по-прежнему является тренером Аль-Садда. Любая информация по этому вопросу будет сообщена только через официальные каналы клуба", — написал гендир в своем Twitter.

Напомним, действующее соглашение Хави с катарским клубом истекает в 2021 году. Ранее сообщалось, что каталонцы предложили специалисту контракт на 2,5 года.