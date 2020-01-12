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Предлагаем вашему вниманию новый формат на от канал Бей-Беги.

Youtube-канал Бей-Беги подготовил для вас новую информационно-развлекательную рубрику, в которой шла речь о трансферных новостях Динамо.

Кроме того, не остались без внимания и главные события европейского футбола — хет-трик Криштиану Роналду и дерби Манчестера.

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