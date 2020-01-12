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Нил Леннон доволен работой украинского форварда Марьяна Шведа на зимнем сборе.

Подводя итоги зимнего сбора в Дубае, главный тренер Селтика Нил Леннон отметил Марьяна Шведа — сообщает readceltic.com.

По словам Леннона, Швед отлично проявил себя на сборах в ОАЭ, и тренер рассчитывает, что игрок сборной Украины будет полезным Селтику в весенней части сезона.

Первым матчем Селтика после зимнего перерыва станет поединок Кубка Шотландии против Партик Тистл 18 января.

Швед в нынешнем сезоне провел за "кельтов" 1 матч в квалификации Лиги чемпионов против Нымме Калью (1 гол) и 1 поединок в Премьер-лиге против Росс Каунти.

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